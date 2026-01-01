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Paris Saint-Germain Club Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak) - Fekete/Fehér

Paris Saint-Germain Club

Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

49,99 €
Fekete/Fehér
Midnight Navy/Fehér
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy az PSG csapatát képviseld! A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II3721-010

Paris Saint-Germain Club

49,99 €

Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy az PSG csapatát képviseld! A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.

Termékadatok

  • Elülső zseb
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II3721-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Paris Saint-Germain Club Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)

    Paris Saint-Germain Club

    49,99 €

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