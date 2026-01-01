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Paris Saint-Germain Club
Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek (fiúknak)
49,99 €
Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy az PSG csapatát képviseld! A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: II3721-010
Paris Saint-Germain Club
49,99 €
Ne hagyd, hogy a hideg megakadályozzon abban, hogy az PSG csapatát képviseld! A kívül sima, belül bolyhosított, könnyű polár egyszerű választás, amikor egy kis extra melegre vágysz.
Termékadatok
- Elülső zseb
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: II3721-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 141 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Paris Saint-Germain Club
49,99 €