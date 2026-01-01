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Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT kötött futballtréningruha nagyobb gyerekeknek - Midnight Navy/University Red/Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Paris Saint-Germain Academy Pro

Nike Dri-FIT kötött futballtréningruha nagyobb gyerekeknek

79,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A klasszikus, hagyományos darab a nedvességelvezetés révén hűsít, amikor intenzívebbé válik az edzés.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/University Red/Fehér/Fehér
  • Stílus: II1700-410

Paris Saint-Germain Academy Pro

79,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A klasszikus, hagyományos darab a nedvességelvezetés révén hűsít, amikor intenzívebbé válik az edzés.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/University Red/Fehér/Fehér
  • Stílus: II1700-410

Méret és fazon

    • A lány modell S-es méretet visel, és 152 cm magas
    • A férfi modell S-es méretet visel, és 137 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT kötött futballtréningruha nagyobb gyerekeknek

    Paris Saint-Germain Academy Pro

    79,99 €

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