Újrahasznosított anyagok
Norvégia 2026 Stadium kapus
Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A kapusok is megérdemlik a reflektorfényt. Tekintsd ezt a Hírességek sétányának. Egy kollekció, amely csillagokat oszt minden olyan kapusnak, akinek van bátorsága a kapufa közé állni. Ebben a Norvégia replika mezben úgy érezheted magad, mint az ország kapusa.
- Megjelenített szín: Lightning/Fekete/Fekete
- Stílus: IB5321-718
Norvégia 2026 Stadium kapus
A kapusok is megérdemlik a reflektorfényt. Tekintsd ezt a Hírességek sétányának. Egy kollekció, amely csillagokat oszt minden olyan kapusnak, akinek van bátorsága a kapufa közé állni. Ebben a Norvégia replika mezben úgy érezheted magad, mint az ország kapusa.
Száraz viselet
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
A profik mintájára
Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.
Termékadatok
- Az eredetivel megegyező dizájn
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Lightning/Fekete/Fekete
- Stílus: IB5321-718
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Norvégia 2026 Stadium kapus