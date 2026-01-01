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Nike Lifestyle háromdarabos, kapucnis pulóverből és pólóból álló szett gyerekeknek - Fekete

Nike

Háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel kisgyerekeknek

64,99 €
Fekete
Midnight Navy

Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JA3219-010

Nike

64,99 €

Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: JA3219-010

Méret és fazon

    • A fiú modell 6-os méretet visel, és 109 cm magas
    • A lánymodell 6-os méretet visel, és 131 cm magas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Lifestyle háromdarabos, kapucnis pulóverből és pólóból álló szett gyerekeknek

    Nike

    64,99 €

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