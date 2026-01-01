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Nike x LEGO® kollekció rövidnadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike x LEGO® kollekció

Rövidnadrág nagyobb gyerekeknek

34,99 €

Készülj fel minden napra és minden meccsre kreativitással ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Az elülső részen lévő krómozott Brick Swoosh logóval megmutathatod, hogy a saját szabályaid szerint játszol.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IQ7149-010

Nike x LEGO® kollekció

34,99 €

Készülj fel minden napra és minden meccsre kreativitással ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Az elülső részen lévő krómozott Brick Swoosh logóval megmutathatod, hogy a saját szabályaid szerint játszol.

Előnyök

  • A puha és izzadságelvezető anyag könnyű érzetet nyújt, és elég kényelmes a mindennapi játékhoz.
  • A zsinórral ellátott, rugalmas derékrészt összehúzva beállíthatod a tökéletes illeszkedést.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IQ7149-010

Méret és fazon

    • A férfi modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
    • A női modell M-es méretet visel, és 132 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike x LEGO® kollekció rövidnadrág nagyobb gyerekeknek

    Nike x LEGO® kollekció

    34,99 €

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