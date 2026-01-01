Újrahasznosított anyagok
Nike x LEGO® kollekció
Rövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Készülj fel minden napra és minden meccsre kreativitással ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Az elülső részen lévő krómozott Brick Swoosh logóval megmutathatod, hogy a saját szabályaid szerint játszol.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IQ7149-010
Nike x LEGO® kollekció
Készülj fel minden napra és minden meccsre kreativitással ebben az izzadságelvezető futballrövidnadrágban. Az elülső részen lévő krómozott Brick Swoosh logóval megmutathatod, hogy a saját szabályaid szerint játszol.
Előnyök
- A puha és izzadságelvezető anyag könnyű érzetet nyújt, és elég kényelmes a mindennapi játékhoz.
- A zsinórral ellátott, rugalmas derékrészt összehúzva beállíthatod a tökéletes illeszkedést.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IQ7149-010
Méret és fazon
- A férfi modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
- A női modell M-es méretet visel, és 132 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike x LEGO® kollekció.
Nike x LEGO® kollekció