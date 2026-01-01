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Nike x LEGO® kollekció nadrág nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike x LEGO® kollekció

Nadrág nagyobb gyerekeknek

79,99 €

Ez a kényelmes, szőtt nadrág sokoldalú darab, amelyre alapozhatsz, és amely szemet gyönyörködtető LEGO®-részletekkel van ellátva. Könnyű, vízlepergető anyaga védelmet nyújt a szél és az eső ellen, így kalandokkal teli napokat tölthetsz, és felkészülhetsz az időjárásra.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IO3112-010

Nike x LEGO® kollekció

79,99 €

Ez a kényelmes, szőtt nadrág sokoldalú darab, amelyre alapozhatsz, és amely szemet gyönyörködtető LEGO®-részletekkel van ellátva. Könnyű, vízlepergető anyaga védelmet nyújt a szél és az eső ellen, így kalandokkal teli napokat tölthetsz, és felkészülhetsz az időjárásra.

Nike Football x LEGO kollekció

Mutasd meg a játékosan vad oldalad a Nikekal és a LEGO Csoporttal. A króm díszítőelemek feldobják a megjelenést.

Gyors tárolás

A kézmelegítő zsebekben gyorsan elhelyezhetők a mindennapi apróságok

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Felső rész bélése: 100% poliészter. Alsó bélés: 100% nejlon.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IO3112-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike x LEGO® kollekció nadrág nagyobb gyerekeknek

    Nike x LEGO® kollekció

    79,99 €

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    Item 3 of 36

    Nike Football x LEGO® kollekció

    Játssz ösztönösen a LEGO-kockákból összeállított vad minták teljes kínálatával.

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