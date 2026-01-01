Nike x LEGO® kollekció nadrág nagyobb gyerekeknek

Nike x LEGO® kollekció

79,99 €

Ez a kényelmes, szőtt nadrág sokoldalú darab, amelyre alapozhatsz, és amely szemet gyönyörködtető LEGO®-részletekkel van ellátva. Könnyű, vízlepergető anyaga védelmet nyújt a szél és az eső ellen, így kalandokkal teli napokat tölthetsz, és felkészülhetsz az időjárásra.

Nike Football x LEGO kollekció Mutasd meg a játékosan vad oldalad a Nikekal és a LEGO Csoporttal. A króm díszítőelemek feldobják a megjelenést. Gyors tárolás A kézmelegítő zsebekben gyorsan elhelyezhetők a mindennapi apróságok