Újrahasznosított anyagok
Nike x LEGO® kollekció
Nadrág nagyobb gyerekeknek
Ez a kényelmes, szőtt nadrág sokoldalú darab, amelyre alapozhatsz, és amely szemet gyönyörködtető LEGO®-részletekkel van ellátva. Könnyű, vízlepergető anyaga védelmet nyújt a szél és az eső ellen, így kalandokkal teli napokat tölthetsz, és felkészülhetsz az időjárásra.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IO3112-010
Nike x LEGO® kollekció
Ez a kényelmes, szőtt nadrág sokoldalú darab, amelyre alapozhatsz, és amely szemet gyönyörködtető LEGO®-részletekkel van ellátva. Könnyű, vízlepergető anyaga védelmet nyújt a szél és az eső ellen, így kalandokkal teli napokat tölthetsz, és felkészülhetsz az időjárásra.
Nike Football x LEGO kollekció
Mutasd meg a játékosan vad oldalad a Nikekal és a LEGO Csoporttal. A króm díszítőelemek feldobják a megjelenést.
Gyors tárolás
A kézmelegítő zsebekben gyorsan elhelyezhetők a mindennapi apróságok
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Felső rész bélése: 100% poliészter. Alsó bélés: 100% nejlon.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IO3112-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike x LEGO® kollekció
Nike Football x LEGO® kollekció
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