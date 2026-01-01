Nike x LEGO® kollekció kapusmez nagyobb gyerekeknek

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Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ezen a kapusmezen fotóval megegyező valósághű LEGO® építőkockák alkotják a csíkokat – így a büntetőterületen olyan leszel, mint egy téglafal. Ha közelről megnézed, láthatod a mintát alkotó darabokat.