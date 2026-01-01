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Nike x LEGO® kollekció kapusmez nagyobb gyerekeknek - Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike x LEGO® kollekció

Kapusmez nagyobb gyerekeknek

49,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ezen a kapusmezen fotóval megegyező valósághű LEGO® építőkockák alkotják a csíkokat – így a büntetőterületen olyan leszel, mint egy téglafal. Ha közelről megnézed, láthatod a mintát alkotó darabokat.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IO3128-010

Nike x LEGO® kollekció

49,99 €

Ezen a kapusmezen fotóval megegyező valósághű LEGO® építőkockák alkotják a csíkokat – így a büntetőterületen olyan leszel, mint egy téglafal. Ha közelről megnézed, láthatod a mintát alkotó darabokat.

Előnyök

  • A könnyű, kötött anyag szellőző, és a régi idők fényét idézi.
  • A bordázott mandzsetták és gallér meccsnapra való megjelenést kölcsönöznek ennek a kapusmeznek.
  • A szemet gyönyörködtető részletek közé tartozik a holografikus pajzsembléma és a krómszínű Swoosh Brick logó.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IO3128-010

Méret és fazon

    • A fiú modell M-es méretet visel, és 127 cm magas
    • A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike x LEGO® kollekció kapusmez nagyobb gyerekeknek

    Nike x LEGO® kollekció

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