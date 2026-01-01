Újrahasznosított anyagok
Nike x LEGO® kollekció
Kapusmez nagyobb gyerekeknek
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ezen a kapusmezen fotóval megegyező valósághű LEGO® építőkockák alkotják a csíkokat – így a büntetőterületen olyan leszel, mint egy téglafal. Ha közelről megnézed, láthatod a mintát alkotó darabokat.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO3128-010
Nike x LEGO® kollekció
Ezen a kapusmezen fotóval megegyező valósághű LEGO® építőkockák alkotják a csíkokat – így a büntetőterületen olyan leszel, mint egy téglafal. Ha közelről megnézed, láthatod a mintát alkotó darabokat.
Előnyök
- A könnyű, kötött anyag szellőző, és a régi idők fényét idézi.
- A bordázott mandzsetták és gallér meccsnapra való megjelenést kölcsönöznek ennek a kapusmeznek.
- A szemet gyönyörködtető részletek közé tartozik a holografikus pajzsembléma és a krómszínű Swoosh Brick logó.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IO3128-010
Méret és fazon
- A fiú modell M-es méretet visel, és 127 cm magas
- A lány modell M-es méretet visel, és 147 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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