Újrahasznosított anyagok
Nike x LEGO® kollekció
Aero-FIT futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
A szabadrúgásoktól a szögleteken át a bedobásokig az ezekbe a rövidnadrágokba épített Aero-FIT technológia hűvös, könnyed érzetet ad, és mindig készen tart. A ragyogó színek és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.
- Megjelenített szín: Fekete/Hyper Pink/Hyper Pink
- Stílus: IO3126-010
Nike x LEGO® kollekció
A szabadrúgásoktól a szögleteken át a bedobásokig az ezekbe a rövidnadrágokba épített Aero-FIT technológia hűvös, könnyed érzetet ad, és mindig készen tart. A ragyogó színek és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.
Nike Football x LEGO kollekció
Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.
Nyugodt, hűsítő és összeszedett
A Nike Aero-FIT technológiát úgy tervezték, hogy maximális szellőzést biztosítson. Úgy engedi át a levegőt a bőrödhöz, hogy még nagy melegben is hűvösen maradj. Az izzadságelvezető technológia friss és kényelmes érzetet nyújt.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Hyper Pink/Hyper Pink
- Stílus: IO3126-010
Méret és fazon
- A férfi modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
- A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike x LEGO® kollekció
Nike Football x LEGO® kollekció
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