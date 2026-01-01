Nike x LEGO® kollekció Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek

Nike x LEGO® kollekció

89,99 €

A nyílbéka élénk színeihez hasonlóan ez a rendkívül jól szellőző Aero-FIT mez is megmutatja, hogy a nagy dolgok néha kis méretben érkeznek. A vállakon található LEGO®-elemmintás nyomtatás és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.

Nike Football x LEGO kollekció Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított vad minták teljes kínálatával. Nyugodt, hűsítő és összeszedett A Nike Aero-FIT technológiát úgy tervezték, hogy maximális szellőzést biztosítson. Úgy engedi át a levegőt a bőrödhöz, hogy még nagy melegben is hűvösen maradj. Az izzadságelvezető technológia friss és kényelmes érzetet nyújt.