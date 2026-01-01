Nike x LEGO® kollekció Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek

Nike x LEGO® kollekció

89,99 €

Vadászd a réseket a pályán, és csapj le minden lehetőségre ebben a rendkívül légáteresztő Aero-FIT mezben. A mellkasrészre helyezett, vad jaguárt LEGO® építőkockákból alkottuk, hogy megmutassuk: te magad irányítod a játékot. A ragyogó színek és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.

Nike Football x LEGO kollekció Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával. Nyugodt, hűsítő és összeszedett A Nike Aero-FIT technológiát úgy tervezték, hogy maximális szellőzést biztosítson. Úgy engedi át a levegőt a bőrödhöz, hogy még nagy melegben is hűvösen maradj. Az izzadságelvezető technológia friss és kényelmes érzetet nyújt.