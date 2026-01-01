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Nike x LEGO® kollekció Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek - Hyper Pink/Rush Red/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike x LEGO® kollekció

Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek

89,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Vadászd a réseket a pályán, és csapj le minden lehetőségre ebben a rendkívül légáteresztő Aero-FIT mezben. A mellkasrészre helyezett, vad jaguárt LEGO® építőkockákból alkottuk, hogy megmutassuk: te magad irányítod a játékot. A ragyogó színek és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.


  • Megjelenített szín: Hyper Pink/Rush Red/Fekete
  • Stílus: IO3125-645

Nike x LEGO® kollekció

89,99 €

Vadászd a réseket a pályán, és csapj le minden lehetőségre ebben a rendkívül légáteresztő Aero-FIT mezben. A mellkasrészre helyezett, vad jaguárt LEGO® építőkockákból alkottuk, hogy megmutassuk: te magad irányítod a játékot. A ragyogó színek és a holografikus részletek megzavarják a védekezést, miközben végigszáguldasz a pályán.

Nike Football x LEGO kollekció

Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.

Nyugodt, hűsítő és összeszedett

A Nike Aero-FIT technológiát úgy tervezték, hogy maximális szellőzést biztosítson. Úgy engedi át a levegőt a bőrödhöz, hogy még nagy melegben is hűvösen maradj. Az izzadságelvezető technológia friss és kényelmes érzetet nyújt.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Hyper Pink/Rush Red/Fekete
  • Stílus: IO3125-645

Méret és fazon

    • A férfi modell M-es méretet visel, és 142 cm magas
    • A női modell M-es méretet visel, és 150 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike x LEGO® kollekció Aero-FIT futballmez nagyobb gyerekeknek

    Nike x LEGO® kollekció

    89,99 €

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    Nike Football x LEGO® kollekció

    Játssz ösztönösen a LEGO-kockákból összeállított vad minták teljes kínálatával.

    Játssz vadul

    Az újragondolt klasszikus. Kockáról kockára

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