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Nike kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel - Dark Grey Heather

Nike

Kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel

74,99 €
Dark Grey Heather
Fekete

Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.


  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather
  • Stílus: IB7599-022

Nike

74,99 €

Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather
  • Stílus: IB7599-022

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel

    Nike

    74,99 €

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