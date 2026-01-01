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Nike kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel - Fekete/Fehér

Nike

Kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel

47,99 €
Fekete/Fehér
Dark Grey Heather/Fehér
Linen

Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: JA3218-010

Nike

47,99 €

Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: JA3218-010

Méret és fazon

    • A férfi modell 6-os méretet visel, és 114 cm magas
    • A női modell 6-os méretet visel, és 109 cm magas
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel

    Nike

    47,99 €

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