Nike
Kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel
Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: JA3218-010
Nike
Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: JA3218-010
Méret és fazon
- A férfi modell 6-os méretet visel, és 114 cm magas
- A női modell 6-os méretet visel, és 109 cm magas
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike