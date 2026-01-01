Nike kétrészes szett kisgyerekeknek, kerek nyakkivágású pulóverrel

Ez a hétköznapi alapszett pamutkeverék polárból készült, amely gyengéden és puhán simul a gyermek bőréhez. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső bő szabása révén könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: JA3218-010