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Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak - Fekete

Nike

Kétrészes Club Fleece szett babáknak

47,99 €
Fekete
Dark Grey Heather
Cannon
Bright Spruce
Linen
Football Blue
Midnight Navy

Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FZ1860-010

Nike

47,99 €

Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: FZ1860-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Comfortable & Nice looking

    Mert290529508

    I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.

Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak

Nike

47,99 €

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