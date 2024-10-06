Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak

Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.
Nike
Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Comfortable & Nice looking
Mert290529508
I bought the purple one for my 3 years old daughter. It is comfortable and looks great.
Nike