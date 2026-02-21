Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak (12–24 hónapos)

Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.

Megjelenített szín: Dark Grey Heather

Stílus: FV3887-063