Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak (12–24 hónapos)

Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.
Nike
Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
Nike tracksuit
Carolina160410038
Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!
Linda
blamcab965345989
Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂
Nike