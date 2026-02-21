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Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak (12–24 hónapos) - Dark Grey Heather

Nike

Kétrészes Club Fleece szett babáknak (12–24 hónapos)

42,99 €
Dark Grey Heather
Fekete
Football Blue
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Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.


  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather
  • Stílus: FV3887-063

Nike

42,99 €

Könnyű, kényelmes és lezser öltözéket keresel az apróságodnak? Ez a puha, meleg poláranyagból készült kétrészes szett megfelel a célnak. A kapucnis pulóver elég bő ahhoz, hogy egy póló vagy trikó fölé is felvehesd, a hozzáillő szűkített szárú nadrág pedig rugalmas derékrészével egész nap kényelmes illeszkedést biztosít gyermekednek játék közben.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Dark Grey Heather
  • Stílus: FV3887-063

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

4 csillag

  • Nike tracksuit

    Carolina160410038

    Nice tracksuit but Size runs really small. Would say this was 12-18 months rather than 24 months! My sons 18 months and its tight and short by ankle!

  • Linda

    blamcab965345989

    Mooie goede kwaliteit, ik ben zo blij 🙂

Nike kétrészes Club Fleece szett babáknak (12–24 hónapos)

Nike

42,99 €

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