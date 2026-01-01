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Nike kerek nyakkivágású pulóverből és mintás leggingsből álló szett babáknak - Pink Rise

Nike

Kerek nyakkivágású pulóver és mintás leggings szett totyogóknak

49,99 €
Pink Rise
Fekete

Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze pedig kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.


  • Megjelenített szín: Pink Rise
  • Stílus: IZ7258-621

Nike

49,99 €

Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze pedig kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.

Termékadatok

  • Felső: 60% pamut/40% poliészter. Leggings: 88% poliészter/12% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Rise
  • Stílus: IZ7258-621

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike kerek nyakkivágású pulóverből és mintás leggingsből álló szett babáknak

    Nike

    49,99 €

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