Nike
Kerek nyakkivágású pulóver és mintás leggingsekből álló szett babáknak (12–24 hónapos)
Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hátul lévő patentos szalagzár pedig megkönnyíti az öltöztetést. A hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7283-010
Nike
Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hátul lévő patentos szalagzár pedig megkönnyíti az öltöztetést. A hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.
Termékadatok
- Felső: 60% pamut/40% poliészter. Leggings: 88% poliészter/12% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IZ7283-010
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike