Nike kerek nyakkivágású pulóver és mintás leggingsekből álló szett babáknak (12–24 hónapos)

Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hátul lévő patentos szalagzár pedig megkönnyíti az öltöztetést. A hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IZ7283-010