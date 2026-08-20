Nike kerek nyakkivágású pulóver és mintás leggings szett gyerekeknek

Ezzel a kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted kis sportolódat játékhoz, lazításhoz vagy az iskolába. A polárfelső ejtett vállai laza illeszkedést biztosítanak, a hozzáillő, trapéznadrágos leggings rugalmas derékrésze pedig kényelmes illeszkedést garantál, és nedvességelvezető Dri-FIT technológiával készült, hogy hűsítse és szárazon tartsa gyermekedet játék közben.

Megjelenített szín: Pink Rise

Stílus: IZ7495-621