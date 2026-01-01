Nike kapucnis pulóverből és szabadidőnadrágból álló szett kisgyerekeknek

Nike
Kapucnis pulóver és szabadidőnadrág szett kisgyerekeknek
Ezzel a sima és puha tapintású poláranyagból készült kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted a legkisebb sportolókat a mindennapi játékhoz. A kapucnis pulóver bő szabása lehetővé teszi a mozgást, és könnyedén rávehető egy trikóra vagy pólóra. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a szűkített szárak és a bordázott mandzsetták pedig gondoskodnak a kellemes stabilitásról, amely lépést tart gyermeked mozdulataival.
- Megjelenített szín: Pink Rise
- Stílus: JA3288-621
Nike
Ezzel a sima és puha tapintású poláranyagból készült kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted a legkisebb sportolókat a mindennapi játékhoz. A kapucnis pulóver bő szabása lehetővé teszi a mozgást, és könnyedén rávehető egy trikóra vagy pólóra. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a szűkített szárak és a bordázott mandzsetták pedig gondoskodnak a kellemes stabilitásról, amely lépést tart gyermeked mozdulataival.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pink Rise
- Stílus: JA3288-621
Méret és fazon
- A modell mérete: 6, magassága: 118 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike