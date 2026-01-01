Nike kapucnis pulóverből és szabadidőnadrágból álló szett babáknak (12–24 hónapos)

Ezzel a sima és puha tapintású poláranyagból készült kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted a legkisebb sportolókat a mindennapi játékhoz. A kapucnis pulóver bő szabása lehetővé teszi a mozgást, és könnyedén rávehető egy trikóra vagy pólóra. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a szűkített szárak és a bordázott mandzsetták pedig gondoskodnak a kellemes stabilitásról, amely lépést tart gyermeked mozdulataival.

Megjelenített szín: Pink Rise

Stílus: JA3287-621