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Nike kapucnis pulóverből és szabadidőnadrágból álló szett babáknak (12–24 hónapos) - Pink Rise

Nike

Kapucnis pulóverből és szabadidőnadrágból álló szett babáknak (12–24 hónapos)

44,99 €
Pink Rise
Linen

Ezzel a sima és puha tapintású poláranyagból készült kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted a legkisebb sportolókat a mindennapi játékhoz. A kapucnis pulóver bő szabása lehetővé teszi a mozgást, és könnyedén rávehető egy trikóra vagy pólóra. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a szűkített szárak és a bordázott mandzsetták pedig gondoskodnak a kellemes stabilitásról, amely lépést tart gyermeked mozdulataival.


  • Megjelenített szín: Pink Rise
  • Stílus: JA3287-621

Nike

44,99 €

Ezzel a sima és puha tapintású poláranyagból készült kétrészes szettel könnyedén felöltöztetheted a legkisebb sportolókat a mindennapi játékhoz. A kapucnis pulóver bő szabása lehetővé teszi a mozgást, és könnyedén rávehető egy trikóra vagy pólóra. A hozzá illő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a szűkített szárak és a bordázott mandzsetták pedig gondoskodnak a kellemes stabilitásról, amely lépést tart gyermeked mozdulataival.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Rise
  • Stílus: JA3287-621

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike kapucnis pulóverből és szabadidőnadrágból álló szett babáknak (12–24 hónapos)

    Nike

    44,99 €

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