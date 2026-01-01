Nike Juxta-Girl kétrészes, széles szárú nadrágszett babáknak

Ez a kétrészes szett ötvözi a modern szabást a nosztalgikus stílussal. Mindkét ruhadarab puha polárból készült, és a szabad mozgás érdekében fordított redőkkel rendelkezik. A kényelmes kapucnis pulóver ejtett vállai lazább illeszkedést biztosítanak. A hozzáillő bő szárú nadrág rugalmas derékrésze egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.

Megjelenített szín: Moon Particle

Stílus: IZ7261-211