Nike
Juxta-Girl kétrészes, széles szárú nadrágszett babáknak
Ez a kétrészes szett ötvözi a modern szabást a nosztalgikus stílussal. Mindkét ruhadarab puha polárból készült, és a szabad mozgás érdekében fordított redőkkel rendelkezik. A kényelmes kapucnis pulóver ejtett vállai lazább illeszkedést biztosítanak. A hozzáillő bő szárú nadrág rugalmas derékrésze egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.
- Megjelenített szín: Moon Particle
- Stílus: IZ7261-211
Nike
Ez a kétrészes szett ötvözi a modern szabást a nosztalgikus stílussal. Mindkét ruhadarab puha polárból készült, és a szabad mozgás érdekében fordított redőkkel rendelkezik. A kényelmes kapucnis pulóver ejtett vállai lazább illeszkedést biztosítanak. A hozzáillő bő szárú nadrág rugalmas derékrésze egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Moon Particle
- Stílus: IZ7261-211
Méret és fazon
- A modell mérete: 3T, magassága: 99 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike