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Nike Juxta-Girl kétrészes, széles szárú nadrágszett babáknak - Moon Particle

Nike

Juxta-Girl kétrészes, széles szárú nadrágszett babáknak

59,99 €

Ez a kétrészes szett ötvözi a modern szabást a nosztalgikus stílussal. Mindkét ruhadarab puha polárból készült, és a szabad mozgás érdekében fordított redőkkel rendelkezik. A kényelmes kapucnis pulóver ejtett vállai lazább illeszkedést biztosítanak. A hozzáillő bő szárú nadrág rugalmas derékrésze egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.


  • Megjelenített szín: Moon Particle
  • Stílus: IZ7261-211

Nike

59,99 €

Ez a kétrészes szett ötvözi a modern szabást a nosztalgikus stílussal. Mindkét ruhadarab puha polárból készült, és a szabad mozgás érdekében fordított redőkkel rendelkezik. A kényelmes kapucnis pulóver ejtett vállai lazább illeszkedést biztosítanak. A hozzáillő bő szárú nadrág rugalmas derékrésze egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Moon Particle
  • Stílus: IZ7261-211

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Juxta-Girl kétrészes, széles szárú nadrágszett babáknak

    Nike

    59,99 €

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