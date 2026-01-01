Nike Juxta-Girl kétrészes, masnis, csíkos szett babáknak (12–24 hónapos)

Ebben a kétrészes szettben a sportosság és az édes stílus találkozik. A kerek nyakkivágású felső puha kötött anyagból készült, texturált logóval van ellátva, az ejtett vállak pedig laza fazont kölcsönöznek. A hozzáillő leggings puha, rugalmas dzsörzéanyagból készült, nedvességelvezető Dri-FIT technológiával, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben.

Megjelenített szín: Moon Particle

Stílus: JA3230-267