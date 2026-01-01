Nike
Juxta-Girl kétrészes, masnis, csíkos szett babáknak (12–24 hónapos)
Ebben a kétrészes szettben a sportosság és az édes stílus találkozik. A kerek nyakkivágású felső puha kötött anyagból készült, texturált logóval van ellátva, az ejtett vállak pedig laza fazont kölcsönöznek. A hozzáillő leggings puha, rugalmas dzsörzéanyagból készült, nedvességelvezető Dri-FIT technológiával, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben.
- Megjelenített szín: Moon Particle
- Stílus: JA3230-267
Nike
Ebben a kétrészes szettben a sportosság és az édes stílus találkozik. A kerek nyakkivágású felső puha kötött anyagból készült, texturált logóval van ellátva, az ejtett vállak pedig laza fazont kölcsönöznek. A hozzáillő leggings puha, rugalmas dzsörzéanyagból készült, nedvességelvezető Dri-FIT technológiával, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben.
Termékadatok
- Felső: 50% poliészter/44% műselyem/6% elasztán. Leggings: 88% poliészter/12% elasztán
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Moon Particle
- Stílus: JA3230-267
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike