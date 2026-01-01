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Nike Juxta-Girl kétrészes, masnis, csíkos szett babáknak (12–24 hónapos) - Moon Particle

Nike

Juxta-Girl kétrészes, masnis, csíkos szett babáknak (12–24 hónapos)

44,99 €

Ebben a kétrészes szettben a sportosság és az édes stílus találkozik. A kerek nyakkivágású felső puha kötött anyagból készült, texturált logóval van ellátva, az ejtett vállak pedig laza fazont kölcsönöznek. A hozzáillő leggings puha, rugalmas dzsörzéanyagból készült, nedvességelvezető Dri-FIT technológiával, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben.


  • Megjelenített szín: Moon Particle
  • Stílus: JA3230-267

Nike

44,99 €

Ebben a kétrészes szettben a sportosság és az édes stílus találkozik. A kerek nyakkivágású felső puha kötött anyagból készült, texturált logóval van ellátva, az ejtett vállak pedig laza fazont kölcsönöznek. A hozzáillő leggings puha, rugalmas dzsörzéanyagból készült, nedvességelvezető Dri-FIT technológiával, amely hűsíti és szárazon tartja a gyerekeket játék közben.

Termékadatok

  • Felső: 50% poliészter/44% műselyem/6% elasztán. Leggings: 88% poliészter/12% elasztán
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Moon Particle
  • Stílus: JA3230-267

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Juxta-Girl kétrészes, masnis, csíkos szett babáknak (12–24 hónapos)

    Nike

    44,99 €

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