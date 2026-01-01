Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció
Cipő nagyobb gyerekeknek
Bent, kint vagy az út szélén ötösben – a Tiempo Streetgato bárhol és bármikor készen áll a játékra. A szintetikus felsőrész és a lapos külső talp kiváló labdaérzést biztosít, hogy mindenféle talajborításon is megőrizhesd az irányítást. Az élénk LEGO®-elemmintás nyomtatásnak és a fényes, fémes szegélynek köszönhetően stílusosan és tökéletesen nézel ki.
- Megjelenített szín: Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér
- Stílus: IO2390-001
Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció
Bent, kint vagy az út szélén ötösben – a Tiempo Streetgato bárhol és bármikor készen áll a játékra. A szintetikus felsőrész és a lapos külső talp kiváló labdaérzést biztosít, hogy mindenféle talajborításon is megőrizhesd az irányítást. Az élénk LEGO®-elemmintás nyomtatásnak és a fényes, fémes szegélynek köszönhetően stílusosan és tökéletesen nézel ki.
Nike Football x LEGO kollekció
Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.
Kosárra kész
A tartós, szintetikus felsőrész sima labdaérintést biztosít cselezés, passzolás és lövés közben. A külső talp speciálisan kialakított tapadási mintázata segíti a lábad tapadását a játszótéren és a pályán.
Játssz vadul
A felsőrész színes, foltos mintázatát a dzsungel két legvadabb teremtménye, a nyílbéka és a jaguár ihlette.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Klasszikus fűzők
- Megjelenített szín: Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér
- Stílus: IO2390-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció
Játssz saját stílusodban
Bent, kint, kispályán, útszélen. Ebben a feltűnő LEGO mintázattal és csillogó fémes peremmel ellátott Jr. Tiempo Streetgato cipőben bárhol belevetheted magad a játékba, miközben megcsillogtatod stílusodat.
Játssz vadul
Az újragondolt klasszikus. Kockáról kockára.
Nike Football × LEGO® kollekció
Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.
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