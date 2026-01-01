Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció cipő nagyobb gyerekeknek

Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció

64,99 €

Bent, kint vagy az út szélén ötösben – a Tiempo Streetgato bárhol és bármikor készen áll a játékra. A szintetikus felsőrész és a lapos külső talp kiváló labdaérzést biztosít, hogy mindenféle talajborításon is megőrizhesd az irányítást. Az élénk LEGO®-elemmintás nyomtatásnak és a fényes, fémes szegélynek köszönhetően stílusosan és tökéletesen nézel ki.

Nike Football x LEGO kollekció

Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.

Kosárra kész

A tartós, szintetikus felsőrész sima labdaérintést biztosít cselezés, passzolás és lövés közben. A külső talp speciálisan kialakított tapadási mintázata segíti a lábad tapadását a játszótéren és a pályán.

Játssz vadul

A felsőrész színes, foltos mintázatát a dzsungel két legvadabb teremtménye, a nyílbéka és a jaguár ihlette.