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Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció cipő nagyobb gyerekeknek - Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér

Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció

Cipő nagyobb gyerekeknek

64,99 €
Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér
Metallic Silver/Safety Orange/Fekete/Fehér
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Bent, kint vagy az út szélén ötösben – a Tiempo Streetgato bárhol és bármikor készen áll a játékra. A szintetikus felsőrész és a lapos külső talp kiváló labdaérzést biztosít, hogy mindenféle talajborításon is megőrizhesd az irányítást. Az élénk LEGO®-elemmintás nyomtatásnak és a fényes, fémes szegélynek köszönhetően stílusosan és tökéletesen nézel ki.


  • Megjelenített szín: Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO2390-001

Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció

64,99 €

Bent, kint vagy az út szélén ötösben – a Tiempo Streetgato bárhol és bármikor készen áll a játékra. A szintetikus felsőrész és a lapos külső talp kiváló labdaérzést biztosít, hogy mindenféle talajborításon is megőrizhesd az irányítást. Az élénk LEGO®-elemmintás nyomtatásnak és a fényes, fémes szegélynek köszönhetően stílusosan és tökéletesen nézel ki.

Nike Football x LEGO kollekció

Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.

Kosárra kész

A tartós, szintetikus felsőrész sima labdaérintést biztosít cselezés, passzolás és lövés közben. A külső talp speciálisan kialakított tapadási mintázata segíti a lábad tapadását a játszótéren és a pályán.

Játssz vadul

A felsőrész színes, foltos mintázatát a dzsungel két legvadabb teremtménye, a nyílbéka és a jaguár ihlette.

Termékadatok

  • Mély kivágású gallér
  • Klasszikus fűzők
  • Megjelenített szín: Metallic Silver/Green Strike/Fekete/Fehér
  • Stílus: IO2390-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció cipő nagyobb gyerekeknek

    Nike Jr. Streetgato x LEGO® kollekció

    64,99 €

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    Játssz saját stílusodban

    Bent, kint, kispályán, útszélen. Ebben a feltűnő LEGO mintázattal és csillogó fémes peremmel ellátott Jr. Tiempo Streetgato cipőben bárhol belevetheted magad a játékba, miközben megcsillogtatod stílusodat.

    Játssz vadul

    Az újragondolt klasszikus. Kockáról kockára.

    Nike Football × LEGO® kollekció

    Játssz ösztönösen a LEGO kockákból összeállított, vad minták teljes kínálatával.

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