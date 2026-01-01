Nike Jr. Phantom 6 High Academy többféle talajra készült futballcipő nagyobb gyerekeknek

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

A világ még nem ismeri a nevedet… egyelőre. Gondoskodj róla, hogy soha ne is felejtsék el: itt a Phantom 6 Academy. NikeSkin érintőzónája fokozza a pontosságodat, és pont ott található, ahol a tökéletes rúgásokhoz szükség van rá. A textúra segít kihasználni a gólszerzési lehetőségeket azáltal, hogy közelebb hozza a lábadat a labdához.

Labdaérintés és pontos lövések

A speciális hálós anyagú, nagyobb érintkezési zóna közelebb engedi a lábadat a labdához. Ez azt jelenti, hogy jobb irányítást tesz lehetővé, miközben nedves vagy száraz körülmények között cselezel vagy passzolsz.

Gyors tapadás

Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.

Természetes fazon

A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas anyaggal öleli körül a bokát, így a stabilitás érzetét nyújtja.