Nike Jr. Phantom 6 High Academy többféle talajra készült futballcipő nagyobb gyerekeknek

Nike Jr. Phantom 6 High Academy
Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek
A világ még nem ismeri a nevedet… egyelőre. Gondoskodj róla, hogy soha ne is felejtsék el: itt a Phantom 6 Academy. NikeSkin érintőzónája fokozza a pontosságodat, és pont ott található, ahol a tökéletes rúgásokhoz szükség van rá. A textúra segít kihasználni a gólszerzési lehetőségeket azáltal, hogy közelebb hozza a lábadat a labdához.
- Megjelenített szín: Többszínű/Fekete
- Stílus: IH1789-901
Nike Jr. Phantom 6 High Academy
A világ még nem ismeri a nevedet… egyelőre. Gondoskodj róla, hogy soha ne is felejtsék el: itt a Phantom 6 Academy. NikeSkin érintőzónája fokozza a pontosságodat, és pont ott található, ahol a tökéletes rúgásokhoz szükség van rá. A textúra segít kihasználni a gólszerzési lehetőségeket azáltal, hogy közelebb hozza a lábadat a labdához.
Labdaérintés és pontos lövések
A speciális hálós anyagú, nagyobb érintkezési zóna közelebb engedi a lábadat a labdához. Ez azt jelenti, hogy jobb irányítást tesz lehetővé, miközben nedves vagy száraz körülmények között cselezel vagy passzolsz.
Gyors tapadás
Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.
Természetes fazon
A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas anyaggal öleli körül a bokát, így a stabilitás érzetét nyújtja.
Termékadatok
- Természetes és szintetikus borítású pályákon való használatra
- Párnázott talpbetét
- Megjelenített szín: Többszínű/Fekete
- Stílus: IH1789-901
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Jr. Phantom 6 High Academy