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Nike Jr. Phantom 6 High Academy többféle talajra készült futballcipő nagyobb gyerekeknek - Többszínű/Fekete

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

Többféle talajra készült stoplis futballcipő nagyobb gyerekeknek

74,99 €
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A világ még nem ismeri a nevedet… egyelőre. Gondoskodj róla, hogy soha ne is felejtsék el: itt a Phantom 6 Academy. NikeSkin érintőzónája fokozza a pontosságodat, és pont ott található, ahol a tökéletes rúgásokhoz szükség van rá. A textúra segít kihasználni a gólszerzési lehetőségeket azáltal, hogy közelebb hozza a lábadat a labdához.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Fekete
  • Stílus: IH1789-901

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

A világ még nem ismeri a nevedet… egyelőre. Gondoskodj róla, hogy soha ne is felejtsék el: itt a Phantom 6 Academy. NikeSkin érintőzónája fokozza a pontosságodat, és pont ott található, ahol a tökéletes rúgásokhoz szükség van rá. A textúra segít kihasználni a gólszerzési lehetőségeket azáltal, hogy közelebb hozza a lábadat a labdához.

Labdaérintés és pontos lövések

A speciális hálós anyagú, nagyobb érintkezési zóna közelebb engedi a lábadat a labdához. Ez azt jelenti, hogy jobb irányítást tesz lehetővé, miközben nedves vagy száraz körülmények között cselezel vagy passzolsz.

Gyors tapadás

Az elülső rész stratégiai területein elhelyezett Cyclone 360 körkörös tapadási mintázat segíti a gyors talajfogást és fordulást.

Természetes fazon

A cipőszerkezet természetesebben illeszkedik, különösen a lábujjak körül. Igazodik a lábfejed formájához, és közelebb érezheted magadhoz a labdát, így még jobb lesz a labdaérintésed. A Dynamic Fit szár puha, rugalmas anyaggal öleli körül a bokát, így a stabilitás érzetét nyújtja.

Termékadatok

  • Természetes és szintetikus borítású pályákon való használatra
  • Párnázott talpbetét
  • Megjelenített szín: Többszínű/Fekete
  • Stílus: IH1789-901

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Jr. Phantom 6 High Academy többféle talajra készült futballcipő nagyobb gyerekeknek

    Nike Jr. Phantom 6 High Academy

    74,99 €

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