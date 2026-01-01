Jordan
Perforált válltáska (30,5 l)
Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ezzel a letisztult válltáskával, amely perforált műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett, feliratos márkajelzés dobja fel. A fő rekesz bőséges helyet kínál bevásárláshoz, egész napos programhoz vagy egy éjszakai kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságban tudhatod az apróbb dolgaidat, amelyekhez gyorsan szeretnél hozzáférni, a hosszú pántoknak köszönhetően pedig kényelmesen hordhatod vállon, hogy szabadon maradjon a kezed.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IR8412-010
Jordan
Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ezzel a letisztult válltáskával, amely perforált műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett, feliratos márkajelzés dobja fel. A fő rekesz bőséges helyet kínál bevásárláshoz, egész napos programhoz vagy egy éjszakai kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságban tudhatod az apróbb dolgaidat, amelyekhez gyorsan szeretnél hozzáférni, a hosszú pántoknak köszönhetően pedig kényelmesen hordhatod vállon, hogy szabadon maradjon a kezed.
Termékadatok
- 31 cm (ma.), 48 cm (h.), 20 cm (mé.). Fogantyú: 27 cm
- Fő alkotórész/fogantyúk: 100% poliuretán. Bélés: 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IR8412-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan