Jordan perforált válltáska (30,5 l)

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ezzel a letisztult válltáskával, amely perforált műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett, feliratos márkajelzés dobja fel. A fő rekesz bőséges helyet kínál bevásárláshoz, egész napos programhoz vagy egy éjszakai kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságban tudhatod az apróbb dolgaidat, amelyekhez gyorsan szeretnél hozzáférni, a hosszú pántoknak köszönhetően pedig kényelmesen hordhatod vállon, hogy szabadon maradjon a kezed.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IR8412-010