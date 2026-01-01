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Jordan perforált válltáska (30,5 l) - Fekete

Jordan

Perforált válltáska (30,5 l)

114,99 €
EGY MÉRET

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ezzel a letisztult válltáskával, amely perforált műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett, feliratos márkajelzés dobja fel. A fő rekesz bőséges helyet kínál bevásárláshoz, egész napos programhoz vagy egy éjszakai kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságban tudhatod az apróbb dolgaidat, amelyekhez gyorsan szeretnél hozzáférni, a hosszú pántoknak köszönhetően pedig kényelmesen hordhatod vállon, hogy szabadon maradjon a kezed.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IR8412-010

Jordan

114,99 €

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ezzel a letisztult válltáskával, amely perforált műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett, feliratos márkajelzés dobja fel. A fő rekesz bőséges helyet kínál bevásárláshoz, egész napos programhoz vagy egy éjszakai kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságban tudhatod az apróbb dolgaidat, amelyekhez gyorsan szeretnél hozzáférni, a hosszú pántoknak köszönhetően pedig kényelmesen hordhatod vállon, hogy szabadon maradjon a kezed.

Termékadatok

  • 31 cm (ma.), 48 cm (h.), 20 cm (mé.). Fogantyú: 27 cm
  • Fő alkotórész/fogantyúk: 100% poliuretán. Bélés: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IR8412-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan perforált válltáska (30,5 l)

    Jordan

    114,99 €

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