Jordan perforált edzőtáska (40 l)

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ebben a letisztult dizájnú edzőtáskában, amely műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett logó dobja fel. A fő rekesz elég tágas az edzőtermi felszereléshez, a napi cuccaidhoz vagy egy kétnapos kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságosan tárolhatod a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni, az állítható pánt pedig levehető, hogy sokoldalúan használhasd a táskát.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IV0367-010