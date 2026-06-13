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Jordan perforált edzőtáska (40 l) - Fekete

Jordan

Perforált edzőtáska (40 l)

159,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ebben a letisztult dizájnú edzőtáskában, amely műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett logó dobja fel. A fő rekesz elég tágas az edzőtermi felszereléshez, a napi cuccaidhoz vagy egy kétnapos kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságosan tárolhatod a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni, az állítható pánt pedig levehető, hogy sokoldalúan használhasd a táskát.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IV0367-010

Jordan

159,99 €

Vidd magaddal a holmidat úgy, mint egy profi ebben a letisztult dizájnú edzőtáskában, amely műbőrből készült, belül meg van erősítve a tartósság érdekében, és hímzett logó dobja fel. A fő rekesz elég tágas az edzőtermi felszereléshez, a napi cuccaidhoz vagy egy kétnapos kiránduláshoz. A belső zsebben biztonságosan tárolhatod a kisebb tárgyakat, amelyekhez gyorsan és egyszerűen szeretnél hozzáférni, az állítható pánt pedig levehető, hogy sokoldalúan használhasd a táskát.

Termékadatok

  • 30,5 × 54,5 × 24 cm (ma. × h. × mé.); fogantyú: 18 cm. Pánt hossza: 130 cm (leghosszabb), 81 cm (legrövidebb)
  • Fő alkotórész/fogantyúk: 100% poliuretán. Bélés/pánt: 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IV0367-010

Értékelések (1)

4 csillag

  • Nice bag, not complete

    Wailam

    Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.

Jordan perforált edzőtáska (40 l)

Jordan

159,99 €

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