Jordan gyűjtői edzőtáska (45 l)

Ez az edzőtáska tökéletes választás minden sportcipőrajongónak. CORDURA® anyagból készült, amely ellenáll a kopásnak, a szakadásnak és a karcolásoknak, és vízlepergető bevonattal rendelkezik, hogy a holmidat biztonságban és szárazon tartsa. A fő rekeszben állítható, kivehető, párnázott elválasztók védik a sneakerjeidet utazás közben (akár három pár, 48,5-es férfiméretig), belül pedig külön laptoprekesz is található. Az extra erős, ballisztikus hálós oldalzsebek tökéletesek a kulacsoknak, az elülső cipzáras zsebekben pedig biztonságosan tárolhatod azokat az apróságokat, amelyekhez gyorsan és könnyen szeretnél hozzáférni. A fogantyúk és a lecsatolható pánt sokoldalú hordozási lehetőségeket biztosítanak.

Megjelenített szín: Khaki

Stílus: IU5400-247