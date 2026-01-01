Jordan gyűjtői edzőtáska (45 l)

Jordan
Collectors edzőtáska (45 l)
Ez az edzőtáska tökéletes választás minden sportcipőrajongónak. CORDURA® anyagból készült, amely ellenáll a kopásnak, a szakadásnak és a karcolásoknak, és vízlepergető bevonattal rendelkezik, hogy a holmidat biztonságban és szárazon tartsa. A fő rekeszben állítható, kivehető, párnázott elválasztók védik a sneakerjeidet utazás közben (akár három pár, 48,5-es férfiméretig), belül pedig külön laptoprekesz is található. Az extra erős, ballisztikus hálós oldalzsebek tökéletesek a kulacsoknak, az elülső cipzáras zsebekben pedig biztonságosan tárolhatod azokat az apróságokat, amelyekhez gyorsan és könnyen szeretnél hozzáférni. A fogantyúk és a lecsatolható pánt sokoldalú hordozási lehetőségeket biztosítanak.
- Megjelenített szín: Khaki
- Stílus: IU5400-247
Jordan
Ez az edzőtáska tökéletes választás minden sportcipőrajongónak. CORDURA® anyagból készült, amely ellenáll a kopásnak, a szakadásnak és a karcolásoknak, és vízlepergető bevonattal rendelkezik, hogy a holmidat biztonságban és szárazon tartsa. A fő rekeszben állítható, kivehető, párnázott elválasztók védik a sneakerjeidet utazás közben (akár három pár, 48,5-es férfiméretig), belül pedig külön laptoprekesz is található. Az extra erős, ballisztikus hálós oldalzsebek tökéletesek a kulacsoknak, az elülső cipzáras zsebekben pedig biztonságosan tárolhatod azokat az apróságokat, amelyekhez gyorsan és könnyen szeretnél hozzáférni. A fogantyúk és a lecsatolható pánt sokoldalú hordozási lehetőségeket biztosítanak.
Termékadatok
- 32 cm (ma.) × 46 cm (h.) × 30 cm (mé.). Pánthossz: 130 cm (a leghosszabb)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Khaki
- Stílus: IU5400-247
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan