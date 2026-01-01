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Jordan gyűjtői edzőtáska (45 l) - Khaki

Jordan

Collectors edzőtáska (45 l)

149,99 €
Khaki
Fekete
EGY MÉRET

Ez az edzőtáska tökéletes választás minden sportcipőrajongónak. CORDURA® anyagból készült, amely ellenáll a kopásnak, a szakadásnak és a karcolásoknak, és vízlepergető bevonattal rendelkezik, hogy a holmidat biztonságban és szárazon tartsa. A fő rekeszben állítható, kivehető, párnázott elválasztók védik a sneakerjeidet utazás közben (akár három pár, 48,5-es férfiméretig), belül pedig külön laptoprekesz is található. Az extra erős, ballisztikus hálós oldalzsebek tökéletesek a kulacsoknak, az elülső cipzáras zsebekben pedig biztonságosan tárolhatod azokat az apróságokat, amelyekhez gyorsan és könnyen szeretnél hozzáférni. A fogantyúk és a lecsatolható pánt sokoldalú hordozási lehetőségeket biztosítanak.


  • Megjelenített szín: Khaki
  • Stílus: IU5400-247

Jordan

149,99 €

Ez az edzőtáska tökéletes választás minden sportcipőrajongónak. CORDURA® anyagból készült, amely ellenáll a kopásnak, a szakadásnak és a karcolásoknak, és vízlepergető bevonattal rendelkezik, hogy a holmidat biztonságban és szárazon tartsa. A fő rekeszben állítható, kivehető, párnázott elválasztók védik a sneakerjeidet utazás közben (akár három pár, 48,5-es férfiméretig), belül pedig külön laptoprekesz is található. Az extra erős, ballisztikus hálós oldalzsebek tökéletesek a kulacsoknak, az elülső cipzáras zsebekben pedig biztonságosan tárolhatod azokat az apróságokat, amelyekhez gyorsan és könnyen szeretnél hozzáférni. A fogantyúk és a lecsatolható pánt sokoldalú hordozási lehetőségeket biztosítanak.

Termékadatok

  • 32 cm (ma.) × 46 cm (h.) × 30 cm (mé.). Pánthossz: 130 cm (a leghosszabb)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Khaki
  • Stílus: IU5400-247

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan gyűjtői edzőtáska (45 l)

    Jordan

    149,99 €

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