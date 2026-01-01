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Jordan Flight Fleece francia frottír női rövid ujjú kapucnis pulóver - Fekete/Deep Royal/University Red

Jordan Flight Fleece

Francia frottír női rövid ujjú kapucnis pulóver

89,99 €
Fekete/Deep Royal/University Red
Pearl White/Deep Royal/Sail
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A klasszikus MJ ujjatlan kapucnis pulóver megjelenését idéző felső a mellkasnál laza fazonú, és pont megfelelő mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes poláranyagból készült, amely kívül sima, belül pedig puha, bolyhos tapintású. A szaténnal bélelt kapucni segít megőrizni a haj természetes nedvességtartalmát, csökkenti a göndörödést, és segít megelőzni a hajtöredezést.


  • Megjelenített szín: Fekete/Deep Royal/University Red
  • Stílus: IM6961-010

Jordan Flight Fleece

89,99 €

A klasszikus MJ ujjatlan kapucnis pulóver megjelenését idéző felső a mellkasnál laza fazonú, és pont megfelelő mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes poláranyagból készült, amely kívül sima, belül pedig puha, bolyhos tapintású. A szaténnal bélelt kapucni segít megőrizni a haj természetes nedvességtartalmát, csökkenti a göndörödést, és segít megelőzni a hajtöredezést.

Termékadatok

  • Zsebek
  • Szaténnal bélelt kapucni
  • Fő alkotórész: 90% pamut/10% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex. Zsebbetétek: 100% poliészter. Kapucni bélése: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Deep Royal/University Red
  • Stílus: IM6961-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan Flight Fleece francia frottír női rövid ujjú kapucnis pulóver

    Jordan Flight Fleece

    89,99 €

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