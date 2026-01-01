Jordan Flight Fleece francia frottír női rövid ujjú kapucnis pulóver

A klasszikus MJ ujjatlan kapucnis pulóver megjelenését idéző felső a mellkasnál laza fazonú, és pont megfelelő mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes poláranyagból készült, amely kívül sima, belül pedig puha, bolyhos tapintású. A szaténnal bélelt kapucni segít megőrizni a haj természetes nedvességtartalmát, csökkenti a göndörödést, és segít megelőzni a hajtöredezést.

Megjelenített szín: Fekete/Deep Royal/University Red

Stílus: IM6961-010