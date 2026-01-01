Jordan Flight Fleece
Francia frottír női rövid ujjú kapucnis pulóver
A klasszikus MJ ujjatlan kapucnis pulóver megjelenését idéző felső a mellkasnál laza fazonú, és pont megfelelő mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes poláranyagból készült, amely kívül sima, belül pedig puha, bolyhos tapintású. A szaténnal bélelt kapucni segít megőrizni a haj természetes nedvességtartalmát, csökkenti a göndörödést, és segít megelőzni a hajtöredezést.
- Megjelenített szín: Fekete/Deep Royal/University Red
- Stílus: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
A klasszikus MJ ujjatlan kapucnis pulóver megjelenését idéző felső a mellkasnál laza fazonú, és pont megfelelő mozgásszabadságot biztosít. Kényelmes poláranyagból készült, amely kívül sima, belül pedig puha, bolyhos tapintású. A szaténnal bélelt kapucni segít megőrizni a haj természetes nedvességtartalmát, csökkenti a göndörödést, és segít megelőzni a hajtöredezést.
Termékadatok
- Zsebek
- Szaténnal bélelt kapucni
- Fő alkotórész: 90% pamut/10% poliészter. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex. Zsebbetétek: 100% poliészter. Kapucni bélése: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Deep Royal/University Red
- Stílus: IM6961-010
Méret és fazon
- A modell mérete: S, magassága: 180 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan Flight Fleece