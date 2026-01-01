Jordan Flight Cotton Essentials boxeralsó nagyobb gyerekeknek (3 darabos csomag)

Akár az iskolában, akár az edzőteremben vagy a pályán kell teljesítened, ez a boxeralsó a teljesítményfokozó viseleted alapdarabja lesz. Szellőző, rugalmas pamutdzsörzéből készült, rugalmas derékrésze kényelmes illeszkedést biztosít, a zárt, kétrétegű kenguruzseb pedig tartást ad.

Megjelenített szín: Obsidian

Stílus: IU5385-451