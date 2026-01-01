Jordan edzőtáska (48,5 l)

Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.

Megjelenített szín: Fekete/Gym Red

Stílus: IU9040-010