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Jordan edzőtáska (48,5 l) - Fekete

Jordan

Edzőtáska (48,5 l)

49,99 €
Fekete
Medium Soft Pink
EGY MÉRET

Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. A tágas fő rekeszben külön laptopzseb kapott helyet, jobb oldalt kulacszsebbe csúsztathatod az italod, bal oldalt pedig szellőzőnyílásos cipőtartó rekesz várja a váltócipőt. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IR8395-010

Jordan

49,99 €

Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. A tágas fő rekeszben külön laptopzseb kapott helyet, jobb oldalt kulacszsebbe csúsztathatod az italod, bal oldalt pedig szellőzőnyílásos cipőtartó rekesz várja a váltócipőt. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.

Termékadatok

  • 26 cm (ma.) x 55 cm (h.) x 33 cm (mé.); Pánt hossza: 130 cm (a leghosszabbra állítva), 81 cm (a legrövidebbre állítva)
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IR8395-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Jordan edzőtáska (48,5 l)

    Jordan

    49,99 €

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