Jordan
Edzőtáska (48,5 l)
Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. A tágas fő rekeszben külön laptopzseb kapott helyet, jobb oldalt kulacszsebbe csúsztathatod az italod, bal oldalt pedig szellőzőnyílásos cipőtartó rekesz várja a váltócipőt. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IR8395-010
Jordan
Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. A tágas fő rekeszben külön laptopzseb kapott helyet, jobb oldalt kulacszsebbe csúsztathatod az italod, bal oldalt pedig szellőzőnyílásos cipőtartó rekesz várja a váltócipőt. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.
Termékadatok
- 26 cm (ma.) x 55 cm (h.) x 33 cm (mé.); Pánt hossza: 130 cm (a leghosszabbra állítva), 81 cm (a legrövidebbre állítva)
- 100% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IR8395-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Jordan