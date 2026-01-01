Jordan edzőtáska (48,5 l)

Akár az edzőterembe, a munkába vagy egy éjszakai kirándulásra indulsz, ezzel az edzőtáskával elemedben leszel. A tágas fő rekeszben külön laptopzseb kapott helyet, jobb oldalt kulacszsebbe csúsztathatod az italod, bal oldalt pedig szellőzőnyílásos cipőtartó rekesz várja a váltócipőt. Az apró értékeidet – ékszereket, telefont, útlevelet – az elöl megbúvó, bársony béléssel ellátott rejtett zsebek egyikébe teheted, a fülek és a lecsatolható pánt pedig sokféle viselési és hordozási módot kínálnak.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IR8395-010