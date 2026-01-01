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Inter Milan 2026 Match SE Nike ACG Dri-FIT ADV eredeti férfi futballmez - Hyper Blue/Fekete/Safety Orange

Újrahasznosított anyagok

Inter Milan 2026 Match SE

Nike ACG Dri-FIT ADV eredeti férfi futballmez

149,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő eredeti mezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.


  • Megjelenített szín: Hyper Blue/Fekete/Safety Orange
  • Stílus: IB3141-413

Inter Milan 2026 Match SE

149,99 €

Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő eredeti mezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.

Tökéletes szellőzés

A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.

Hű a profikhoz

Match kollekciónk lehetővé teszi, hogy pontosan azt viseld, amit a profik. A hagyományos dizájnelemeket gyors száradást biztosító technológiával ötvöztük, hogy hűsítő kényelmet biztosítsanak a pályán.

Termékadatok

  • Eredeti dizájn
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Hyper Blue/Fekete/Safety Orange
  • Stílus: IB3141-413

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Tedd teljessé a megjelenésed

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ACG x FC Internazionale Milano

Az ACG az Internazionale Milanót a pályáról az Alpokba viszi az új, Dolomitok által inspirált dizájnnal. Ezzel a város és szabadtér összefonódásában gyökerező mezzel bármilyen magasságban képviselheted klubodat.