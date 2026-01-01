Inter Milan 2026 Match SE

149,99 €

Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő eredeti mezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.

Tökéletes szellőzés A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet. Hű a profikhoz Match kollekciónk lehetővé teszi, hogy pontosan azt viseld, amit a profik. A hagyományos dizájnelemeket gyors száradást biztosító technológiával ötvöztük, hogy hűsítő kényelmet biztosítsanak a pályán.