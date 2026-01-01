Újrahasznosított anyagok
Inter Milan 2026 Match SE
Nike ACG Dri-FIT ADV eredeti férfi futballmez
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő eredeti mezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.
- Megjelenített szín: Hyper Blue/Fekete/Safety Orange
- Stílus: IB3141-413
Inter Milan 2026 Match SE
Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő eredeti mezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.
Tökéletes szellőzés
A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
Hű a profikhoz
Match kollekciónk lehetővé teszi, hogy pontosan azt viseld, amit a profik. A hagyományos dizájnelemeket gyors száradást biztosító technológiával ötvöztük, hogy hűsítő kényelmet biztosítsanak a pályán.
Termékadatok
- Eredeti dizájn
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Hyper Blue/Fekete/Safety Orange
- Stílus: IB3141-413
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
ACG x FC Internazionale Milano
Az ACG az Internazionale Milanót a pályáról az Alpokba viszi az új, Dolomitok által inspirált dizájnnal. Ezzel a város és szabadtér összefonódásában gyökerező mezzel bármilyen magasságban képviselheted klubodat.