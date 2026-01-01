Újrahasznosított anyagok
Horvátország 2026 Pre-Match
Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.
- Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
- Stílus: IO8705-447
Horvátország 2026 Pre-Match
Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.
Előnyök
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
- Stílus: IO8705-447
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 147 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Horvátország 2026 Pre-Match.
Horvátország 2026 Pre-Match