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Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek - Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Horvátország 2026 Pre-Match

Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

64,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.


  • Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
  • Stílus: IO8705-447

Horvátország 2026 Pre-Match

64,99 €

Az alapok elsajátítása után emeld a következő szintre a képességeidet. A karcsúsított, áramvonalas fazon a nedvességelvezető technológia révén hűsít, amikor intenzívebbé válik a játék.

Előnyök

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Megjelenített szín: Chlorine Blue/Hyper Royal/Fehér
  • Stílus: IO8705-447

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026 Pre-Match Nike Dri-FIT mérkőzés előtti, rövid ujjú futballfelső nagyobb gyerekeknek

    Horvátország 2026 Pre-Match

    64,99 €

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