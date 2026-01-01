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Horvátország 2026 Fleece Jogger Nike Club férfi szabadidőnadrág - Obsidian/Fehér

Horvátország 2026 Fleece Jogger

Nike Club férfi szabadidőnadrág

64,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a Club Fleece szabadidőnadrág a klasszikus megjelenést a poláranyag puha kényelmével ötvözi egy stílusos, ugyanakkor mindennapos kinézetért, melyet minden nap mint nap viselhetsz.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO8607-451

Horvátország 2026 Fleece Jogger

64,99 €

Ez a Club Fleece szabadidőnadrág a klasszikus megjelenést a poláranyag puha kényelmével ötvözi egy stílusos, ugyanakkor mindennapos kinézetért, melyet minden nap mint nap viselhetsz.

Termékadatok

  • 80–82% pamut/18–20% poliészter.
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IO8607-451

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
    • Teljes hossz: a boka alá ér
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026 Fleece Jogger Nike Club férfi szabadidőnadrág

    Horvátország 2026 Fleece Jogger

    64,99 €

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