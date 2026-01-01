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Horvátország 2026 Fleece Jogger
Nike Club férfi szabadidőnadrág
64,99 €
Ez a Club Fleece szabadidőnadrág a klasszikus megjelenést a poláranyag puha kényelmével ötvözi egy stílusos, ugyanakkor mindennapos kinézetért, melyet minden nap mint nap viselhetsz.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO8607-451
Horvátország 2026 Fleece Jogger
64,99 €
Ez a Club Fleece szabadidőnadrág a klasszikus megjelenést a poláranyag puha kényelmével ötvözi egy stílusos, ugyanakkor mindennapos kinézetért, melyet minden nap mint nap viselhetsz.
Termékadatok
- 80–82% pamut/18–20% poliészter.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IO8607-451
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Teljes hossz: a boka alá ér
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Horvátország 2026 Fleece Jogger
64,99 €