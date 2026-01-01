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Horvátország 2026/27 Heritage Backpack Nike Heritage hátizsák - Obsidian/Fehér

Horvátország 2026/27 Heritage Backpack

Nike Heritage hátizsák

39,99 €
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EGY MÉRET

Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ6988-451

Horvátország 2026/27 Heritage Backpack

39,99 €

Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Előnyök

A plusz cipzáras rekeszek segítenek a rendszerezésben, és kényelmes, biztonságos tárolóhelyet kínálnak a kulcsaidnak, a tárcádnak és a telefonodnak.

Termékadatok

  • A sűrű szövésű poliészter erős tartást ad, a párnázott vállpántok és hátrész pedig extra kényelmet biztosítanak.
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ6988-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026/27 Heritage Backpack Nike Heritage hátizsák

    Horvátország 2026/27 Heritage Backpack

    39,99 €

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