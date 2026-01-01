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Hollandia 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez - Fekete/Medium Ash/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Netherlands 2026 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez

109,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

A kapusok is megérdemlik a reflektorfényt. Tekintsd ezt a Hírességek sétányának. Egy kollekció, amely csillagokat oszt minden olyan kapusnak, akinek van bátorsága a kapufa közé állni. Ebben a Hollandia replika mezben úgy érezheted magad, mint az országod kapusa.


  • Megjelenített szín: Fekete/Medium Ash/Fehér
  • Stílus: IB5911-010

Netherlands 2026 Stadium Goalkeeper

109,99 €

A kapusok is megérdemlik a reflektorfényt. Tekintsd ezt a Hírességek sétányának. Egy kollekció, amely csillagokat oszt minden olyan kapusnak, akinek van bátorsága a kapufa közé állni. Ebben a Hollandia replika mezben úgy érezheted magad, mint az országod kapusa.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

A profik mintájára

Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.

Termékadatok

  • Az eredetivel megegyező dizájn
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Medium Ash/Fehér
  • Stílus: IB5911-010

Méret és fazon

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Hollandia 2026 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika rövid ujjú férfi futballmez

    Netherlands 2026 Stadium Goalkeeper

    109,99 €

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