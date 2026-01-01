Nike Heritage crossbody kameratáska (3 l)

Csinálj egy képet, majd rakd el. Ez a Nike Heritage kameratáska biztonságos helyet nyújt a fényképezőgépednek, amellyel megörökíted az emlékeket. A tágas fő rekesz mellett egy kiegészítőzseb is helyet kapott a kütyüid számára. A fekete, fémes Swoosh logó és a jacquard szövésű, állítható Nike pánt teszi teljessé az összhatást a letisztult, visszafogott stílus jegyében.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete

Stílus: IM3128-010