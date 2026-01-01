Újrahasznosított anyagok
Nike Heritage
Crossbody kameratáska (3 l)
Csinálj egy képet, majd rakd el. Ez a Nike Heritage kameratáska biztonságos helyet nyújt a fényképezőgépednek, amellyel megörökíted az emlékeket. A tágas fő rekesz mellett egy kiegészítőzseb is helyet kapott a kütyüid számára. A fekete, fémes Swoosh logó és a jacquard szövésű, állítható Nike pánt teszi teljessé az összhatást a letisztult, visszafogott stílus jegyében.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IM3128-010
Nike Heritage
Csinálj egy képet, majd rakd el. Ez a Nike Heritage kameratáska biztonságos helyet nyújt a fényképezőgépednek, amellyel megörökíted az emlékeket. A tágas fő rekesz mellett egy kiegészítőzseb is helyet kapott a kütyüid számára. A fekete, fémes Swoosh logó és a jacquard szövésű, állítható Nike pánt teszi teljessé az összhatást a letisztult, visszafogott stílus jegyében.
Termékadatok
- 23 cm (Sz) x 15 cm (Ma) × 8 cm (Mé)
- Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 85% nejlon/15% poliészter
- Csak lemosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
- Stílus: IM3128-010
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Heritage