 
1 / 7. kép
Nike Heritage crossbody kameratáska (3 l) - Fekete/Fekete/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike Heritage

Crossbody kameratáska (3 l)

37,99 €
EGY MÉRET

Csinálj egy képet, majd rakd el. Ez a Nike Heritage kameratáska biztonságos helyet nyújt a fényképezőgépednek, amellyel megörökíted az emlékeket. A tágas fő rekesz mellett egy kiegészítőzseb is helyet kapott a kütyüid számára. A fekete, fémes Swoosh logó és a jacquard szövésű, állítható Nike pánt teszi teljessé az összhatást a letisztult, visszafogott stílus jegyében.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IM3128-010

Nike Heritage

37,99 €

Csinálj egy képet, majd rakd el. Ez a Nike Heritage kameratáska biztonságos helyet nyújt a fényképezőgépednek, amellyel megörökíted az emlékeket. A tágas fő rekesz mellett egy kiegészítőzseb is helyet kapott a kütyüid számára. A fekete, fémes Swoosh logó és a jacquard szövésű, állítható Nike pánt teszi teljessé az összhatást a letisztult, visszafogott stílus jegyében.

Termékadatok

  • 23 cm (Sz) x 15 cm (Ma) × 8 cm (Mé)
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Bélés: 85% nejlon/15% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete
  • Stílus: IM3128-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Heritage .

    Nike Heritage crossbody kameratáska (3 l)

    Nike Heritage

    37,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Item 3 of 3