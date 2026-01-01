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Nike háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel babáknak (12–24 hónapos) - Midnight Navy

Nike

Háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel babáknak (12–24 hónapos)

59,99 €
Midnight Navy
Fekete

Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy
  • Stílus: IZ7376-410

Nike

59,99 €

Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy
  • Stílus: IZ7376-410

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel babáknak (12–24 hónapos)

    Nike

    59,99 €

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