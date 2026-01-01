Nike
Háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel babáknak (12–24 hónapos)
Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.
- Megjelenített szín: Midnight Navy
- Stílus: IZ7376-410
Nike
Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Midnight Navy
- Stílus: IZ7376-410
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike