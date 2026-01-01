Nike háromrészes lifestyle szett pólóval és kapucnispulóverrel babáknak (12–24 hónapos)

Ezzel a háromrészes szettel a legkisebb sportolókat is könnyedén összehangolt, sokoldalú sportstílusba öltöztetheted. A normál szabású póló címke nélküli, kerek nyakkivágással rendelkezik a gondtalan viselet érdekében. A végig cipzáras kapucnis pulóver egy alapdarab, amelyet könnyű magaddal vinned, a hozzáillő nadrág rugalmas derékrésze pedig egész nap kényelmes illeszkedést biztosít játék közben.

Megjelenített szín: Midnight Navy

Stílus: IZ7376-410