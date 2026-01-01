FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez

Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika FC Barcelona mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így a kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.

Megjelenített szín: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Fekete

Stílus: HQ0477-311