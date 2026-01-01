Újrahasznosított anyagok
FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT hosszú ujjú férfi replika futballmez
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika FC Barcelona mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így a kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.
- Megjelenített szín: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Fekete
- Stílus: HQ0477-311
FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper
Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika FC Barcelona mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így a kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Az eredetivel megegyező dizájn részleteit a csapat által viselt darabok alapján terveztük.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Fekete
- Stílus: HQ0477-311
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 189 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper.
FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper