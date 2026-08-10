Nike Everyday Lightweight bokazokni edzéshez (3 pár)

Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Lightweight zoknival. A puha szálak és az izzadságelvezető technológia szárazon tart, és kényelmes viselet.
Nike Everyday Lightweight
IZZADSÁGELVEZETŐ, KÉNYELMES ANYAG.
Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Lightweight zoknival. A puha szálak és az izzadságelvezető technológia szárazon tart, és kényelmes viselet.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.1 csillag
Den perfekta träningsstrumpan
KerstinJ500592649
den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte
Matteo451963682
Molto belle eh sono comodissime
Holes appear during first day of use…. Very bad qality
Vitaly970098880
Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.
Nike Everyday Lightweight