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Nike Everyday Lightweight bokazokni edzéshez (3 pár) - Fekete/Fehér

Nike Everyday Lightweight

Bokazokni edzéshez (3 pár)

15,99 €
Fekete/Fehér
Fehér/Fekete
Többszínű
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Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Lightweight zoknival. A puha szálak és az izzadságelvezető technológia szárazon tart, és kényelmes viselet.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: SX7677-010

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

IZZADSÁGELVEZETŐ, KÉNYELMES ANYAG.

Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Lightweight zoknival. A puha szálak és az izzadságelvezető technológia szárazon tart, és kényelmes viselet.

A termék előnyei

  • A Dri-FIT anyag szárazon és kényelemben tartja a lábadat.
  • A bordázott szegély megakadályozza a zokni elmozdulását.
  • A lábboltozatpánt tartást ad.

Termékadatok

  • Anyag: Egyszínű: 61% pamut/36% poliészter/3% poliuretán. Többszínű: 58% pamut/40% poliészter/2% poliuretán.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: SX7677-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (124)

4.1 csillag

  • Den perfekta träningsstrumpan

    KerstinJ500592649

    den absoluta tränings strumpan. Sitter mycket bra på foten, den glider inte

  • Matteo451963682

    Molto belle eh sono comodissime

  • Holes appear during first day of use…. Very bad qality

    Vitaly970098880

    Terrible experience. Very low quality. Just for one time use. I suggest not to buy it, unless you would use them only one day.

Nike Everyday Lightweight bokazokni edzéshez (3 pár)

Nike Everyday Lightweight

15,99 €

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