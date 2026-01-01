 
1 / 7. kép
Nike Everyday Elevated sportszár (1 pár) - Fekete/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Sportszár (1 pár)

14,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.


  • Megjelenített szín: Fekete/Platinum Tint
  • Stílus: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

14,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • 97% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Platinum Tint
  • Stílus: IO1846-010

Méret és fazon

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike Everyday Elevated.

    Nike Everyday Elevated sportszár (1 pár)

    Nike Everyday Elevated

    14,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed