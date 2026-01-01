Nike Everyday Elevated sportszár (1 pár)

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.

Megjelenített szín: Fekete/Platinum Tint

Stílus: IO1846-010