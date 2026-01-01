Nike Everyday Elevated
Sportszár (1 pár)
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.
- Megjelenített szín: Fekete/Platinum Tint
- Stílus: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.
Előnyök
- A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
- A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
- A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
- A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
- A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
- A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.
Termékadatok
- 97% poliészter/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Platinum Tint
- Stílus: IO1846-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 177 cm
- Méretezési útmutató
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Nike Everyday Elevated