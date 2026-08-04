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Nike Everyday Elevated Sport zokni (3 pár) - Többszínű

Nike Everyday Elevated Sport

Sportzokni (3 pár)

19,99 €
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Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.

Előnyök

  • A Dri-FIT technológia száraz és kényelmes érzetet biztosít a lábfejednek.
  • Az elülső rész és a sarok alatt található párnázás csillapítja az edzéssel járó behatásokat.
  • A lábfej felső részénél lévő háló fokozott szellőzést biztosít.
  • A lábboltozatot szorosan körülölelő pánt kényelmet és tartást ad a lábnak.
  • A megerősített sarok- és lábujjrész tartósságot biztosít.
  • A zokni talpába kötött méretmegjelölés segít elkerülni a mosás utáni keveredést.

Termékadatok

  • 97% poliészter/3% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8535-901

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport zokni (3 pár)

Nike Everyday Elevated Sport

19,99 €

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