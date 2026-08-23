 
1 / 6. kép
Nagyra értékelt
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Magas szárú zokni (6 pár)

29,99 €
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár) - Többszínű
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: HQ8021-908

Nike Everyday továbbfejleszett változat

29,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • 67% pamut/30% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: HQ8021-908

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (148)

4.8 csillag

  • ottimo acquisto comodissimi sono super contento e soddisfatto

    Ermanno

    belli comodi un grande aquisto

  • Gail27361104

    My granddaughter loved them loved the colors

  • Nike Crew socks

    Bethany9116a054ac9a4478ba97a0272c28dccc

    The socks are really comfortable and thanks for your help!!!

Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (6 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

29,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 66