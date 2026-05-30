Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár)

Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Basketball minták luxus, kosárlabdás megjelenést kölcsönöznek.
Nike Everyday továbbfejleszett változat
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Basketball minták luxus, kosárlabdás megjelenést kölcsönöznek.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Guido370997321
Ottimo prodotto veramente comodi
Nike Everyday továbbfejleszett változat