Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár)

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Basketball minták luxus, kosárlabdás megjelenést kölcsönöznek.

Megjelenített szín: Fehér

Stílus: IH8631-901