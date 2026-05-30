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Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár) - Fehér

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Sportzokni (3 pár)

19,99 €
Fehér
Többszínű
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Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Basketball minták luxus, kosárlabdás megjelenést kölcsönöznek.


  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IH8631-901

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Basketball minták luxus, kosárlabdás megjelenést kölcsönöznek.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • Nike Basketball grafika
  • 65% pamut/32% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér
  • Stílus: IH8631-901

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

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