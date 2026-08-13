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Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár) - Többszínű

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Sportzokni (3 pár)

19,99 €
Többszínű
Többszínű
Többszínű
Fekete
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IM7949-901

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • 67% pamut/30% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IM7949-901

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

3.2 csillag

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (3 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

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