Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár)

Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.
Nike Everyday továbbfejleszett változat
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Je recommande!
ThelmaW
Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence
Nike Everyday továbbfejleszett változat