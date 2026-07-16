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Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Sportzokni (2 pár)

17,99 €
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű
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Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8594-901

Nike Everyday továbbfejleszett változat

17,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A formájukat tökéletesen megőrző, pihe-puha fonalak, a maximális kényelmet nyújtó, felhőszerű párnázás és a lábfejre pontosan simuló, megújult illeszkedés gondoskodik arról, hogy minden egyes lépés felüdülés legyen.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • Hímzett „Just Do It” grafika
  • 67% pamut/30% poliészter/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8594-901

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Je recommande!

    ThelmaW

    Les couleurs sont top, les détails et la matière font la différence

Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

17,99 €

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