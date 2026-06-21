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Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Sportzokni (2 pár)

17,99 €
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár) - Többszínű
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Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8525-901

Nike Everyday továbbfejleszett változat

17,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • 59% pamut/37% poliészter/2% spandex/1% nejlon
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8525-901

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

5 csillag

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

17,99 €

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