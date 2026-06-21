Nike Everyday Elevated magasszárú zokni (2 pár)

Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.
Nike Everyday továbbfejleszett változat
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Love it but if they were dri-fit even better
shyheime888721386
I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit
Stylish
sherazh281184310
Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit
Die besten Gym-Socken
muhammedc345411359
Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!
Nike Everyday továbbfejleszett változat