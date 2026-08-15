Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár)

Confort
jandroku
Muy cómodas
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Court grafikák a pályán kívül is stílusosak.
Nike Everyday továbbfejleszett változat
Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Court grafikák a pályán kívül is stílusosak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.4 csillag
Confort
jandroku
Muy cómodas
like the emblem..........
ChrisG960103187
seem like they run small...or my feet grown..............
Absolutely brilliant sock.
EDENj260940973
Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.
Nike Everyday továbbfejleszett változat