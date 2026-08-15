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Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár) - Többszínű

Nike Everyday továbbfejleszett változat

Bokazokni (3 pár)

19,99 €
Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár) - Többszínű
Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár) - Többszínű
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Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Court grafikák a pályán kívül is stílusosak.


  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8635-902

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Court grafikák a pályán kívül is stílusosak.

Előnyök

  • A saroknál és a talppárnánál elhelyezett párnázás puha érzetet nyújt.
  • A speciális lábboltozattámasz és a továbbfejlesztett illeszkedés kényelmes, stabil érzést nyújtva öleli körül a lábfejedet.
  • A megerősített lábujj- és sarokrész úgy van kialakítva, hogy ellenálljon a mindennapi kopásnak.
  • A Nike Dri-FIT technológia szárazon tartja a lábad, és gondoskodik a kényelméről.
  • A lábfej tetején lévő teljes háló fokozza a szellőzést.
  • A talp alá varrt méret megakadályozza a párosítási hibákat.

Termékadatok

  • 69% pamut/29% poliészter/2% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Többszínű
  • Stílus: IH8635-902

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (7)

4.4 csillag

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár)

Nike Everyday továbbfejleszett változat

19,99 €

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