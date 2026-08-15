Nike Everyday Elevated bokazokni (3 pár)

Dobd fel a mindennapjaidat. Jellegzetes zoknijainkat minden tekintetben továbbfejlesztettük. A lágyabb, alakjukat megtartó fonalak, a felhőszerű párnázás a tökéletes kényelemért és a továbbfejlesztett, kényelmesen illeszkedő szabás minden lépést élvezetessé tesz. A Nike Court grafikák a pályán kívül is stílusosak.

Megjelenített szín: Többszínű

Stílus: IH8635-902