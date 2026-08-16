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Nike Everyday Cushioned magasszárú edzőzokni (6 pár) - Carbon Heather/Fekete

Nike Everyday Cushioned

Magasszárú edzőzokni (6 pár)

24,99 €
Carbon Heather/Fekete
Fehér/Fekete
Fekete/Fehér
Többszínű
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Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Cushioned zoknival. A vastag frottírtalp extra kényelmet nyújt a lábmunkánál és az emeléseknél, miközben a bordázott lábboltozatpánt a tartást biztosító érzet érdekében körbeöleli a lábfejed közepét.


  • Megjelenített szín: Carbon Heather/Fekete
  • Stílus: SX7666-064

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

KÉNYELEM ÉS TARTÁS.

Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Cushioned zoknival. A vastag frottírtalp extra kényelmet nyújt a lábmunkánál és az emeléseknél, miközben a bordázott lábboltozatpánt a tartást biztosító érzet érdekében körbeöleli a lábfejed közepét.

A termék előnyei

  • A Dri-FIT technológia száraz és kényelmes érzetet biztosít a lábfejednek.
  • A vastag frottírtalp kényelmet és behatások elleni védelmet nyújt.
  • A bordázott lábboltozatpánt tartást ad.
  • A magas szár elfedi a bokád és a vádlid alsó részét.

Termékadatok

  • Anyag: 67% pamut/30% poliészter/2% spandex/1% nejlon
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Carbon Heather/Fekete
  • Stílus: SX7666-064

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (641)

4.5 csillag

  • Sfortuna?

    AlfredoA356697544

    Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio

  • Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.

    MateuszW562317005

    Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.

  • maxim846422578

    Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen

Nike Everyday Cushioned magasszárú edzőzokni (6 pár)

Nike Everyday Cushioned

24,99 €

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