Nike Everyday Cushioned magasszárú edzőzokni (6 pár)

Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Cushioned zoknival. A vastag frottírtalp extra kényelmet nyújt a lábmunkánál és az emeléseknél, miközben a bordázott lábboltozatpánt a tartást biztosító érzet érdekében körbeöleli a lábfejed közepét.
Nike Everyday Cushioned
KÉNYELEM ÉS TARTÁS.
Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Cushioned zoknival. A vastag frottírtalp extra kényelmet nyújt a lábmunkánál és az emeléseknél, miközben a bordázott lábboltozatpánt a tartást biztosító érzet érdekében körbeöleli a lábfejed közepét.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.5 csillag
Sfortuna?
AlfredoA356697544
Per adesso ne ho provati 2 su 6 ed entrambi si sono bucati subito.... Speravo molto meglio
Skarpety idealne, rozmiarówka nieco zaniżona.
MateuszW562317005
Biegam w Nike Vaporfly 4, Zoom Fly 6 i Vomero Premium - wszystkie w rozmiarze 44. Skarpetki wybieram 38-42 i pasują idealnie.
maxim846422578
Perfect goede zachte stof kopen zou ik zeggen
Nike Everyday Cushioned