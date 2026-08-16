Nike Everyday Cushioned magasszárú edzőzokni (6 pár)

Verekedd keresztül magad az edzésen a Nike Everyday Cushioned zoknival. A vastag frottírtalp extra kényelmet nyújt a lábmunkánál és az emeléseknél, miközben a bordázott lábboltozatpánt a tartást biztosító érzet érdekében körbeöleli a lábfejed közepét.

Megjelenített szín: Carbon Heather/Fekete

Stílus: SX7666-064