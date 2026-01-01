Nike Essentials Hooded Coverall rugdalózó babáknak

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

A legkisebb sportolók ennél kényelmesebben már nem is érezhetnék magukat ebben a rugdalózóban, amely puha francia frottíranyagból készült, és gyengéden simul a baba érzékeny bőrére. A hosszú cipzár könnyű pelenkázást és átöltöztetést tesz lehetővé, a kapucni pedig tetszés szerinti extra védelmet és rendkívül kényelmes érzetet nyújt.

A termék előnyei A hosszú cipzár megkönnyíti a pelenkázást, a réteges öltözködést és az átöltöztetést.