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Nike Essentials Hooded Coverall rugdalózó babáknak - Pale Ivory

Nike Essentials Hooded Coverall

Rugdalózó babáknak

27,99 €
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A legkisebb sportolók ennél kényelmesebben már nem is érezhetnék magukat ebben a rugdalózóban, amely puha francia frottíranyagból készült, és gyengéden simul a baba érzékeny bőrére. A hosszú cipzár könnyű pelenkázást és átöltöztetést tesz lehetővé, a kapucni pedig tetszés szerinti extra védelmet és rendkívül kényelmes érzetet nyújt.


  • Megjelenített szín: Pale Ivory
  • Stílus: FV4455-110

Nike Essentials Hooded Coverall

27,99 €

A legkisebb sportolók ennél kényelmesebben már nem is érezhetnék magukat ebben a rugdalózóban, amely puha francia frottíranyagból készült, és gyengéden simul a baba érzékeny bőrére. A hosszú cipzár könnyű pelenkázást és átöltöztetést tesz lehetővé, a kapucni pedig tetszés szerinti extra védelmet és rendkívül kényelmes érzetet nyújt.

A termék előnyei

A hosszú cipzár megkönnyíti a pelenkázást, a réteges öltözködést és az átöltöztetést.

Termékadatok

  • 60% pamut, 40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pale Ivory
  • Stílus: FV4455-110

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Essentials Hooded Coverall rugdalózó babáknak

    Nike Essentials Hooded Coverall

    27,99 €

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