Nike Essentials Hooded Coverall
Rugdalózó babáknak
A legkisebb sportolók ennél kényelmesebben már nem is érezhetnék magukat ebben a rugdalózóban, amely puha francia frottíranyagból készült, és gyengéden simul a baba érzékeny bőrére. A hosszú cipzár könnyű pelenkázást és átöltöztetést tesz lehetővé, a kapucni pedig tetszés szerinti extra védelmet és rendkívül kényelmes érzetet nyújt.
- Megjelenített szín: Pale Ivory
- Stílus: FV4455-110
Nike Essentials Hooded Coverall
A legkisebb sportolók ennél kényelmesebben már nem is érezhetnék magukat ebben a rugdalózóban, amely puha francia frottíranyagból készült, és gyengéden simul a baba érzékeny bőrére. A hosszú cipzár könnyű pelenkázást és átöltöztetést tesz lehetővé, a kapucni pedig tetszés szerinti extra védelmet és rendkívül kényelmes érzetet nyújt.
A termék előnyei
A hosszú cipzár megkönnyíti a pelenkázást, a réteges öltözködést és az átöltöztetést.
Termékadatok
- 60% pamut, 40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pale Ivory
- Stílus: FV4455-110
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Essentials Hooded Coverall