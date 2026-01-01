Nike
Essential kerek nyakkivágású, kétrészes polárszett babáknak (12–24 hónapos)
A hétköznapi alapszett kevert pamut polárból készült, amely sima és puha tapintású a baba bőrének. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső ejtett válla laza fazont biztosít, bő szabása révén pedig könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.
- Megjelenített szín: Pink Foam
- Stílus: HQ8539-645
Nike
A hétköznapi alapszett kevert pamut polárból készült, amely sima és puha tapintású a baba bőrének. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső ejtett válla laza fazont biztosít, bő szabása révén pedig könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.
Termékadatok
- 60% pamut/40% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pink Foam
- Stílus: HQ8539-645
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike.
Nike