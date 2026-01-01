Nike Essential kerek nyakkivágású, kétrészes polárszett babáknak (12–24 hónapos)

A hétköznapi alapszett kevert pamut polárból készült, amely sima és puha tapintású a baba bőrének. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső ejtett válla laza fazont biztosít, bő szabása révén pedig könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.

Megjelenített szín: Pink Foam

Stílus: HQ8539-645