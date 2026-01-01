 
1 / 3. kép
Nike Essential kerek nyakkivágású, kétrészes polárszett babáknak (12–24 hónapos) - Pink Foam

Nike

Essential kerek nyakkivágású, kétrészes polárszett babáknak (12–24 hónapos)

29% kedvezmény
Pink Foam
Cobalt Steel Heather
Fekete
Dark Grey Heather
Pale Ivory

A hétköznapi alapszett kevert pamut polárból készült, amely sima és puha tapintású a baba bőrének. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső ejtett válla laza fazont biztosít, bő szabása révén pedig könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.


  • Megjelenített szín: Pink Foam
  • Stílus: HQ8539-645

Nike

29% kedvezmény

A hétköznapi alapszett kevert pamut polárból készült, amely sima és puha tapintású a baba bőrének. A kényelmes, kerek nyakkivágású felső ejtett válla laza fazont biztosít, bő szabása révén pedig könnyedén rávehető egy pólóra vagy trikóra. A hozzáillő nadrág rugalmas derékrésszel rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében, a bordázott mandzsettákkal ellátott, szűkített szár pedig stabil érzetet nyújt, hogy a kicsik kényelmesen játszhassanak vagy pihenhessenek.

Termékadatok

  • 60% pamut/40% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Foam
  • Stílus: HQ8539-645

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike.

    Nike Essential kerek nyakkivágású, kétrészes polárszett babáknak (12–24 hónapos)

    Nike

    29% kedvezmény

    Tedd teljessé a megjelenésed